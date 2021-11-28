|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HÜLYA KILINÇ YAŞ : 52
|Vefat Tarihi
|:
|28 Kasım 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|NİYAZİ KILINÇ
|Yakınlığı
|:
|KAYINBİRADERİ
|Telefon
|:
|5334471052
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|NECMİ KILINÇ'IN HANIMI; KÜBRA, ESMA VE BURCU KILINÇ'IN ANNELERİ, HÜLYA KILINÇ VEFAT ETTİ.
Hülya Kılınç Vefat Etti 28.11.2021
ADIYAMAN ÖLÜM HABERLERİ
adıyamanlılar net
28 Kasım 2021 Pazar 13:07
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