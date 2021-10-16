|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HATİCE ŞİMŞEK YAŞI : 66
|Vefat Tarihi
|:
|16 Ekim 2021 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|-
|Defin Zamanı
|:
|-
|Yakını
|:
|UĞUR BEGE
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5464737627
|Taziye Adresi
|:
|MEHMET AKİF MAHALLESİ MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ZEYNEP VE HASAN AKYÜZ'ÜN KIZLERİ; ŞÜKRÜ, ŞEYHO VE HACI KARADAĞ'IN YEĞENLERİ; MEHMET, BÜLENT, HASİBE, UĞUR, ORHAN VE İRFAN BEGE'NİN ANNELERİ, SABRİ ŞİMŞEK'İN HANIMI HATİCE ŞİMŞEK VEFAT ETTİ.
Hatice Şimşek Vefat Etti 16.10.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN ÖLÜM
adıyamanlılar net
16 Ekim 2021 Cumartesi 11:50
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