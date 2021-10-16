Hatice Şimşek Vefat Etti 16.10.2021

Yakınları

:

ZEYNEP VE HASAN AKYÜZ'ÜN KIZLERİ; ŞÜKRÜ, ŞEYHO VE HACI KARADAĞ'IN YEĞENLERİ; MEHMET, BÜLENT, HASİBE, UĞUR, ORHAN VE İRFAN BEGE'NİN ANNELERİ, SABRİ ŞİMŞEK'İN HANIMI HATİCE ŞİMŞEK VEFAT ETTİ.