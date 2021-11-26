|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|HANIM DEMİRALP YAŞ : 85
|Vefat Tarihi
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|26 Kasım 2021 Cuma
|Defin Yeri
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|ORMANİÇİ KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE ORMANİÇİ KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ABİDİN BAYİMA
|Yakınlığı
|:
|ENİŞTESİ
|Telefon
|:
|5524854402
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, MARAŞLILAR CAMİİ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
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|YENİGÜVEN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN RAMAZAN DEMİRALP'İN HANIMI, YUSUF VE ORMANİÇİ KÖYÜ ESKİ MUHTARI MEHMET DEMİRALP'İN ABLALARI, MEHMET DEMİRALP'İN ANNESİ; HÜSEYİN, EMİN, MUSTAFA, MUZAFFER, VE MAZHAR DEMİRALP'İN HALALARI, HASAN VE HACI DEMİRALP'İN YENGELERİ, BELEDİYE PERSONELİ ABİDİN BAYİMA'NIN KAYNANASI HANIM DEMİRALP VEFAT ETTİ.
Hanım Demiralp Vefat Etti 26.11.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
26 Kasım 2021 Cuma 12:43
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