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Halise Demir Vefat Etti 23.12.2021

ADIYAMAN ÖLÜM HABERLERİ

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
23 Aralık 2021 Perşembe 10:00
13 Okunma
Halise Demir Vefat Etti 23.12.2021
Vefat Edenin Adı Soyadı : HALİSE DEMİR YAŞ : 52
Vefat Tarihi : 23 Aralık 2021 Perşembe
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Defin Zamanı : ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
Yakını : MEHMET DEMİR
Yakınlığı : EŞİ
Telefon : 5442900000
Taziye Adresi : KABCAMİ MAHALLESİ, SAKİNE YALÇIN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : KÖMÜR KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MEHMET DEMİR'İN HANIMI, MALİYE PERSONELİ HAKAN DEMİR'İN YENGESİ, ERSİN VE ERDİ DEMİR'İN ANNELERİ, HALİSE DEMİR VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Halise Demir Vefat Etti 23.12.2021
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