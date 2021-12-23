|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HALİSE DEMİR YAŞ : 52
|Vefat Tarihi
|:
|23 Aralık 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET DEMİR
|Yakınlığı
|:
|EŞİ
|Telefon
|:
|5442900000
|Taziye Adresi
|:
|KABCAMİ MAHALLESİ, SAKİNE YALÇIN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|KÖMÜR KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MEHMET DEMİR'İN HANIMI, MALİYE PERSONELİ HAKAN DEMİR'İN YENGESİ, ERSİN VE ERDİ DEMİR'İN ANNELERİ, HALİSE DEMİR VEFAT ETTİ.
Halise Demir Vefat Etti 23.12.2021
ADIYAMAN ÖLÜM HABERLERİ
adıyamanlılar net
23 Aralık 2021 Perşembe 10:00
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