|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HACI TAŞAR YAŞ : 87
|Vefat Tarihi
|:
|20 Aralık 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|HASANCIK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ HASANCIK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|MEHMET TAŞAR
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5519816975
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HASANCIKLI YUSUF, AHMET VE MEHMET TAŞAR'IN BABALARI, MUSTAFA TAŞAR'IN ABİSİ, HACI TAŞAR VEFAT ETTİ.
Hacı Taşar Vefat Etti 20.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
20 Aralık 2021 Pazartesi 10:15
10 Okunma