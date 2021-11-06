|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HACI MEHMET KURTULAN YAŞI : 87
|Vefat Tarihi
|:
|06 Kasım 2021 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|ILICAK (FIRLAZ) KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 11:00 ILICAK (FIRLAZ) KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|HÜSEYİN KURTULAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5419518936
|Taziye Adresi
|:
|SÜMEREVLER MAHALLESİ, ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|FIRLAZ KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ÖMER, MUHİTTİN, KADİR VE HÜSEYİN KURTULAN'IN BABALARI, HACI MEHMET KURTULAN HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR.
Hacı Mehmet Kurtulan Vefat Etti 06.11.2021
ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
06 Kasım 2021 Cumartesi 10:02
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