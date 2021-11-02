|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|HACI BÜYÜKDAŞ YAŞ : 62
|Vefat Tarihi
|:
|01 Kasım 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|YUSUF BÜYÜKDAŞ
|Yakınlığı
|:
|ABİSİ
|Telefon
|:
|5417450779
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, MARAŞLILAR CAMİİ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ADIYAMAN-KOÇALİ KÖYÜ SAKİNLERİNDEN YSE'DEN EMEKLİ YUSUF VE ŞEYHMUZ BÜYÜKDAŞ'IN KARDEŞLERİ, ÇİNKO PERSONELİ ZEYNAL, AKEDAŞ PERSONELİ MAHMUT, ABUZER VE MEHMET BÜYÜKDAŞ'IN BABALARI, TELEKOM'DAN EMEKLİ HACI BÜYÜKDAŞ VEFAT ETTİ.
Hacı Büyükdaş Vefat Etti 01.11.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
02 Kasım 2021 Salı 09:20
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