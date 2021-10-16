|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|GAZAL AKDOĞAN YAŞ : 82
|Vefat Tarihi
|:
|16 Ekim 2021 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|-
|Defin Zamanı
|:
|-
|Yakını
|:
|YUSUF AKDOĞAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5370423206
|Taziye Adresi
|:
|KARAPINAR MAH. AKSA CAMİİ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MEHMET VE YUSUF AKDOĞAN'IN ANNELERİ, MEHMET AKDOĞAN'IN HANIMI; MEHMET ŞİRECİ, HACI BAYRAM KARŞIYAKA, ÖMER VE MEHMET AKDOĞAN'IN KAYINVALİDELERİ GAZAL AKDOĞAN VEFAT ETTİ.
Gazal Akdoğan Vefat Etti 16.10.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
16 Ekim 2021 Cumartesi 11:53
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