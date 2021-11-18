|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|FATMA ÖZÇİRİŞ YAŞ : 68
|Vefat Tarihi
|:
|18 Kasım 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|YENİ MEZARLIK
|Defin Zamanı
|:
|MEZARLIK CAMİ, İKİNDİ VAKTİ
|Yakını
|:
|HASAN ÖZÇİRİŞ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5072324181
|Taziye Adresi
|:
|YENİ PINAR TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ZEKİ ÖZÇİRİŞ'İN HANIMI, ADIYAMAN BELEDİYESİ PERSONELİ MUSTAFA UYGUL'UN ABLASI, ALİ SABUNCU'NUN KAYINVALİDESİ, FATMA ÖZÇİRİŞ VEFAT ETTİ.
Fatma Özçiriş Vefat Etti 18.11.2021
adıyamanlılar net
18 Kasım 2021 Perşembe 13:27
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