|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|FATMA AYDIN YAŞ : 90
|Vefat Tarihi
|:
|06 Aralık 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|RAMAZAN AYDIN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5399574104
|Taziye Adresi
|:
|YUNUS EMRE MAHALLESİ, MÜZEYYEN KARAHAN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ARTAN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN RAMAZAN, AHMET, BEKİR, MAHMUT VE HALİT AYDIN'IN ANNELERİ, BÖLÜKYAYLA ESKİ BELEDİYE BAŞKANI NEVZAT FIRAT'IN KAYINVALİDESİ FATMA AYDIN VEFAT ETTİ.
Fatma Aydın Vefat Etti 06.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
07 Aralık 2021 Salı 10:23
9 Okunma