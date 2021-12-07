|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|EMİNE İZCİ YAŞ : 62
|Vefat Tarihi
|:
|07 Aralık 2021 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|İLYAS İZCİ
|Yakınlığı
|:
|YEĞENİ
|Telefon
|:
|5453226285
|Taziye Adresi
|:
|TURGUTREİS MAHALLESİ, RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MAHMUT VE MUHAMMED İZCİ'NİN ANNELERİ, SABRİ ÇAM'IN ABLASI; RAMAZAN, MEHMET, İMAM VE GAFFARİ İZCİ'NİN YENGELERİ EMİNE İZCİ VEFAT ETTİ.
Emine İzci Vefat Etti 07.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
07 Aralık 2021 Salı 10:24
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