Besey Fırat Vefat Etti 29.10.2021

|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|BESEY FIRAT YAŞ : 80
|Vefat Tarihi
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|29 Ekim 2021 Cuma
|Defin Yeri
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|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
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|MAHMUT FIRAT
|Yakınlığı
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|OĞLU
|Telefon
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|5057237353
|Taziye Adresi
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|ALTINŞEHİR MAHALLESİ, KADRİ GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
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|AKDERE KÖYÜ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ HÜSEYİN FIRAT'IN HANIMI; MEHMET, KADİR, MAHMUT, TAHSİN, SELAHATTİN VE MUSTAFA FIRAT'IN ANNELERİ, MEHMET YEL'İN KIZKARDEŞİ, KENAN, RAMAZAN FIRAT VE KADİR ERDEM'İN KAYINVALİDELERİ, ALİ, SELAHATTİN, MUSTAFA, FAHRİ, MEHMET GÖKSU'NUN TEYZELERİ BESEY FIRAT VEFAT ETTİ.
Son Güncelleme: 30.10.2021 13:09