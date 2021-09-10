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Bedriye Bereket Vefat Etti 09.09.2021

ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
10 Eylül 2021 Cuma 09:19
4 Okunma
Bedriye Bereket Vefat Etti 09.09.2021
Vefat Edenin Adı Soyadı : BEDRİYE BEREKET YAŞ : 80
Vefat Tarihi : 09 Eylül 2021 Perşembe
Defin Yeri :
Defin Zamanı :
Yakını : FUAT BEREKET
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5324673335
Taziye Adresi : NOT: TAZİYELERİNİZİ KAYITLI NUMARAYA İLETEBİLİRSİNİZ
Yakınları : SAİT BEREKET'İN HANIMI, FUAT BEREKET'İN ANNESİ, MEHMET BEREKET'İN YENGESİ BEDRİYE BEREKET VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Bedriye Bereket Vefat Etti 09.09.2021Adıyaman VefatADIYAMAN TAZİYEFUAT BEREKET
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