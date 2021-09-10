|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|BEDRİYE BEREKET YAŞ : 80
|Vefat Tarihi
|:
|09 Eylül 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|Defin Zamanı
|:
|Yakını
|:
|FUAT BEREKET
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5324673335
|Taziye Adresi
|:
|NOT: TAZİYELERİNİZİ KAYITLI NUMARAYA İLETEBİLİRSİNİZ
|Yakınları
|:
|SAİT BEREKET'İN HANIMI, FUAT BEREKET'İN ANNESİ, MEHMET BEREKET'İN YENGESİ BEDRİYE BEREKET VEFAT ETTİ.
Bedriye Bereket Vefat Etti 09.09.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
10 Eylül 2021 Cuma 09:19
4 Okunma