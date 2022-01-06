|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|BEDRİYE AKALIN YAŞ : 76
|Vefat Tarihi
|:
|06 Ocak 2022 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|YENİGÜVEN (MÜSÜRKAN) KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİGÜVEN (MÜSÜRKAN) KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|YAKUP AKALIN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5056247871
|Taziye Adresi
|:
|FATİH MAHALLESİ, ALİ YILMAZ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MUSTAFA AKALIN'IN HANIMI; MEHMET, YASİN, SİNAN, YAKUP, HABİP, MEDİNE VE HAYRİYE AKALIN'IN ANNELERİ BEDRİYE AKALIN VEFAT ETTİ.
Bedriye Akalın Vefat Etti 06.01.2022
ADIYAMAN HABER
adıyamanlılar net
06 Ocak 2022 Perşembe 09:16
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