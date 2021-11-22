|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|AHMET KÜÇÜKKAYA YAŞ : 47
|Vefat Tarihi
|:
|22 Kasım 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|11:00 YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET RAĞIP ERİŞTİ
|Yakınlığı
|:
|BACANAĞI
|Telefon
|:
|5307020807
|Taziye Adresi
|:
|ULUCAMİ MAHALLESİ, KIRIKDAŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HAYDARANLI RAHMETLİ ALİ KÜÇÜKKAYA'NIN OĞLU, TERZİ ABDURRAHMAN POLAT VE TPAO'DAN EMEKLİ CEMİL ARİFOĞLU'NUN KAYINLARI; MAHMUT, BİLAL, İBRAHİM, ABDURRAHMAN VE MUSTAFA BİÇER'İN ENİŞTELERİ; HALİL, TERZİ ÖMER HACI BAL, ZEYNAL, MEHMET VE ABDURRAHMAN ŞAHİN'İN DAYILARI PENYECİ AHMET KÜÇÜKKAYA VEFAT ETTİ.
Ahmet Küçükkaya Vefat Etti 22.11.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
22 Kasım 2021 Pazartesi 10:26
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