Ahmet Küçükkaya Vefat Etti 22.11.2021

Yakınları

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HAYDARANLI RAHMETLİ ALİ KÜÇÜKKAYA'NIN OĞLU, TERZİ ABDURRAHMAN POLAT VE TPAO'DAN EMEKLİ CEMİL ARİFOĞLU'NUN KAYINLARI; MAHMUT, BİLAL, İBRAHİM, ABDURRAHMAN VE MUSTAFA BİÇER'İN ENİŞTELERİ; HALİL, TERZİ ÖMER HACI BAL, ZEYNAL, MEHMET VE ABDURRAHMAN ŞAHİN'İN DAYILARI PENYECİ AHMET KÜÇÜKKAYA VEFAT ETTİ.