Abuzer Yetkin Vefat Etti 22.11.2021

|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABUZER YETKİN YAŞ : 76
|Vefat Tarihi
|:
|22 Kasım 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MURAT YETKİN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5458623069
|Taziye Adresi
|:
|BAHÇECİK MAHALLESİ, LATİF GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|SAMSAT SÜTBULAK KÖYÜ SAKİNLERİNDEN AHMET, MEHMET VE MURAT YETKİN'İN BABALARI, BEDİR VE RAHMETLİ HÜSEYİN YETKİN'İN KARDEŞLERİ ABUZER YETKİN VEFAT ETTİ.
Son Güncelleme: 22.11.2021 09:33