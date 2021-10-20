|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABUZER GÖKSU YAŞ : 89
|Vefat Tarihi
|:
|20 Ekim 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|-
|Defin Zamanı
|:
|-
|Yakını
|:
|MUSTAFA GÖKSU
|Yakınlığı
|:
|TORUNU
|Telefon
|:
|5432524648
|Taziye Adresi
|:
|YUNUS EMRE MAHALLESİ, MÜZEYYEN KARAHAN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|NECMETTİN, SADİ, ŞAHABETTİN, KENAN VE SAMİ GÖKSU'NUN BABALARI, KAYALIK MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN ABUZER GÖKSU VEFAT ETTİ.
Abuzer Göksu Vefat Etti 20.10.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
20 Ekim 2021 Çarşamba 09:19
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