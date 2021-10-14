|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABDULLAH ÖZDEN YAŞ : 85
|Vefat Tarihi
|:
|14 Ekim 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|-
|Defin Zamanı
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|-
|Yakını
|:
|AHMET HAKAN ÖZDEN
|Yakınlığı
|:
|TORUNU
|Telefon
|:
|5454809292
|Taziye Adresi
|:
|TAZİYELERİNİZİ KAYITLI NUMARAYA İLETEBİLİRSİNİZ.
|Yakınları
|:
|ADIYAMAN-BAĞPINAR KÖYÜ SAKİNLERİNDEN FEHMİ, MUSTAFA, ADNAN, İRFAN VE ORHAN ÖZDEN'İN BABALARI, HASAN AKTAŞ, ABDULKERİM IŞIK VE KADRİ DOĞAN'IN KAYINBABALARI, SITMA SAVAŞ'TAN EMEKLİ HACI ABDULLAH ÖZDEN VEFAT ETTİ.
Abdullah Özden Vefat Etti 14.10.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
14 Ekim 2021 Perşembe 12:22
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