|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABDULGAFUR GÜRSOY YAŞ : 63
|Vefat Tarihi
|:
|23 Kasım 2021 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET GÜRSOY
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5052234066
|Taziye Adresi
|:
|MEHMET AKİF MAHALLESİ, MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ADIYAMAN EĞT.ve ARŞ. HAST. PERSONELİ MEHMET GÜRSOY'UN ABİSİ, ALİ ÇAVUŞ VE BEKİR AKBAŞ'IN HALASIOĞULLARI, MUSTAFA DÖKMENER'İN KAYNI ABDULGAFUR GÜRSOY VEFAT ETTİ.
Abdulgafur Gürsoy Vefat Etti 23.11.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
23 Kasım 2021 Salı 10:55
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