Hak sahipliği, ağır hasarlı yapıların yıkımı, konteyner kent, konteyner çarşı ve deprem konutları ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Partal, süreci hızlı bir şekilde yürüttüklerini söyledi.

Hak sahipliği başvuruları başladı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem felaketiyle yıkıma uğrayan Besni’de hayatın normale dönebilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken devam eden çalışmaları anlatan İlçe Kaymakamı Çağlar Partal, şuan vatandaşların merakla beklediği hak sahipliği konusu başta olmak üzere devam eden diğer çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Gündemde olan hak sahipliği konusu hakkında konuşan Kaymakam Partal; “Vatandaşlarımızın merakla beklediği konulardan biri olan hak sahipliği süreci dün itibariyle başladı. Burada biz kaymakamlığımızın giriş katında ofisimizi kurduk. Orada AFAD ve bizim idareci arkadaşlarımız var, oradan talepleri alacağız ondan sonra komisyon bu talepleri değerlendirecek. Belli kriterler var, onları da biz zaten aydınlatıcı bir şekilde paylaşıyoruz vatandaşlarla ona göre hak sahipleri tespit edilecek. Şuan en sıcak konumuz bu” dedi.

Ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı

Öte yandan ilçe merkezi ile köy ve beldelerde ağır hasarlı binaların yıkımına başladıklarını dile getiren Partal;"Bunun yanı sıra ağır hasarlı yapıların yıkımına başlandı. İlçe merkezi, köylerde ve beldelerde itiraza konu olmayan ağır hasarlı binaların yıkım ihalesini gerçekleştirdik şuan başladık da zaten. Adım adım merkeze doğru geliyoruz. Beldelerde, köylerde ve merkezde birer ekip olmak üzere üç ekip çalışıyor. Hızlıca bitirmeyi amaçlıyoruz. Buralarda vatandaşlarımızdan itiraz sürecini kaçırmış olanlar var, eğer evlerinin hasar durumlarının ağır olmadığını düşünüyorlarsa vatandaşın yıkımdan kurtulmak için mahkemeye vermesi lazım. Başka bir yol kalmadı. İdare mahkemesine dava açtıkları takdirde biz hemen yıkmıyoruz ama mahkeme sürecin sonucunda yıkımına karar verirse yine yıkılır sadece vatandaş süreci uzatmış oluyor" diye konuştu.

“Barınma problemi olup da bekleyen vatandaşımız yok”

Konteyner kentlerde de çalışmaların tamamlandığını ve vatandaşların buralara yerleştirilmesine devam edildiği aktaran Kaymakam Partal; “Konteynerlerle ilgili de şuanda elimiz rahatladı, köylerimizde ve özellikle merkezde 638 konteynerimiz şuanda hazır buralara vatandaşlarımızı alıyoruz. Büyük bir çoğunluğunu da aldık, yurtlarda kalanlar var hala onlardan da peyderpey alıyoruz. Yurtlarda kalanlar da zaten bir kısmı kamu görevlisi bir kısmı da evleri az hasarlı olup tadilatta olan vatandaşlarımız, onlara da bu şekilde yardımcı oluyoruz. Bunların dışında kriterlere uygun olanları da konteynerlere alıyoruz. Şuanda bekleyen vatandaşımız yok. Yani barınma problemi olup da bekleyen yok, geleni alabilecek durumdayız çünkü konteyner kentimiz hazır.

Yine yıkımın çok olduğu köylerde toplu alanlarda da kurulumu tamamladık. Bunlar arasında Kutluca, Konuklu, Çakırhüyük, Çomak, Yazıbeydilli, Güneykaş, Aşağıçöplü, Burunçayır ve Şambayat’ta tamamladık, bireysel dağıtımlarda yaptık. Bunlar bizim Kaymakamlık olarak kurduklarımız. Bunun dışında kalanlarda AFAD Başkanlığı tarafından ihale edildi. İki tane firma var Besni’de çalışan onlarda hızlı bir şekilde vatandaşların konteynerlerini kuruyorlar. Yani konteynerlerle birlikte ağır hasarlı binaların yıkımını da birlikte götürmeye çalışıyoruz” şeklinde ifade etti.

Çankırı çarşısı esnafların istifadesine sunuldu

İş yerleri hasarlı esnaflar için kurulan Çankırı Çarşısında da kuraların çekildiği dile getiren Partal; “Geçici çarşılarla ilgili olarak da Çankırı çarşısını kurduk. 27 konteynerimiz var orada, tabi orada bize başvuran esnaflarımız Çankırı Çarşısına gelmekte bir tereddütteler, gelmeyenlerin yerine de isteyenlere vereceğiz. Çankırı çarşısında herhangi bir güvenlik problemi yok. Zaten hükümet konağının hemen yanı ve kaymakamlık lojmanının da tam karşısı. Hükümet konağında 24 saat polisimiz var, kaymakamlık lojmanında ise 24 saat esasına göre çalışan korucularımız var bunun haricinde de sadece çarşı için görevlendirdiğimiz bir personelimiz daha var. Onun haricinde iki de temizlik personelimiz var. Yanı Çankırı Çarşısı için Besni’nin en güvenli yeri diyebilirim. Öte yandan yer problemini çözen esnaflara da yardımcı oluyoruz, onlara da konteynerler veriyoruz.

Deprem konutları ile ilgili olarak da iki yerde çalışmalar başladı. Hem 1800 konutluk hem de 500 konutluk bir alanda ihalesi yapıldı ve çalışmaları sürüyor. Köylerde yapılanlar var, köylerde yer seçimi yapılanlar var, hızlı bir şekilde süreç ilerliyor” dedi.



Kaynak : PHA