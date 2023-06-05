Brokoli, vitamin deposu ve antioksidan olma özelliğinin yanı sıra "glukosinolatlar" denen etkili bileşenleri içerdiğini paylaşan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Bu bileşiklerden özellikle ‘sülforafan’ ve ‘indol-3-karbinol’ün; kolon, prostat, rektum, mide, meme ve akciğer kanserleri vakalarında etkili olduğun klinik çalışmalarla ortaya kondu” dedi.

BROKOLİ BAĞIRSAKTAKİ YARARLI BAKTERİLERİ BESLİYOR

Brokolinin aynı zamanda yüksek miktarda lif içerdiği için de bağırsaklardaki yararlı bakterileri beslediğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Biliyoruz ki yararlı bakterilerin sayısının artması vücudumuz için çok kıymetli. Ayrıca brokoli filizi ve brokoli özütleri verilerek yapılan deneysel çalışmalarda da kanser değerlerinde düzelmeler gözlendi” diye konuştu.

DOĞRU PİŞİRME ÖNEMLİ

Brokolinin faydasının görülmesi için doğru pişirmenin çok önemli olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Suyun içinde kaynatarak pişirdiğimiz brokoli tüm bu özelliklerini maalesef yitirmiş oluyor. Dolayısıyla bilimsel gözlemlere göre yapılan öneri; buharda birkaç dakikalık pişirme şekli veya çiğ tüketimidir. Çiğ şekilde elde parçalayıp 30 dakika bekledikten sonra zeytinyağı ve limon ile çok başarılı ve güçlü bir detoks hazırlanmış olur” önerisinde bulundu.