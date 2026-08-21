Adıyaman Belediyesi'nden Üniversite Kazananlara YKS Desteği Adıyaman Belediyesi, üniversite kazanan öğrencilere başarı sıralamasına göre 8 bin ile 16 bin TL arasında kayıt yardımı verecek.

Adıyaman Belediyesi, 2026-2027 öğrenim yılında üniversite kazanan öğrenciler için YKS Başarı Desteği kapsamında kayıt yardımı sağlayacak. Üniversiteye yerleşen öğrencilerin YKS başarı sıralamasına göre belirlenecek destek miktarı 8 bin TL ile 16 bin TL arasında değişecek. İlk 10 bin sıralamasında yer alan öğrencilere 16 bin TL, 10 bin 1 ile 20 bin arasında yer alanlara 12 bin TL, 20 bin 1 ile 30 bin arasında yer alanlara 10 bin TL, 30 bin 1 ile 50 bin arasında yer alan öğrencilere ise 8 bin TL kayıt yardımı yapılacak. Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerden YKS sonuç belgesi, üniversite kayıt belgesi, yerleşim yeri belgesi ve öğrenci adına IBAN numarası istenecek. Programdan devlet üniversiteleri ile vakıf üniversitelerinin yüzde 100 burslu lisans programlarına kayıt yaptıran ve açıklanan koşulları taşıyan öğrenciler yararlanabilecek.

İlk 10 Bine Giren Öğrencilere 16 Bin TL

Adıyaman Belediyesi tarafından açıklanan YKS Başarı Desteği, öğrencilerin sınavdaki başarı sıralamalarına göre dört grupta uygulanacak.

İlk 10 bin sıralamasında yer alan öğrencilere 16 bin TL kayıt yardımı yapılacak. 10 bin 1 ile 20 bin sıralamasında yer alan öğrenciler 12 bin TL destek alacak.

20 bin 1 ile 30 bin sıralamasında bulunan öğrencilere 10 bin TL, 30 bin 1 ile 50 bin sıralamasında yer alan öğrencilere ise 8 bin TL ödeme yapılacak.

Başvuru İçin İstenen Belgeler Açıklandı

YKS Başarı Desteğine başvuracak öğrencilerin belirlenen belgeleri sunmaları gerekiyor.

Başvuru koşullarına göre öğrencilerden YKS sonuç belgesi, üniversiteye kayıt yaptırdığını gösteren belge ve yerleşim yeri belgesi istenecek.

Ödemelerin yapılabilmesi için öğrenci adına IBAN numarası da başvuru sırasında bildirilecek. PAPARA hesapları ise kabul edilmeyecek.

Devlet Ve Yüzde 100 Burslu Lisans Programları Kapsamda

Kayıt yardımından yararlanabilmek için öğrencilerin devlet üniversiteleri veya vakıf üniversitelerinin yüzde 100 burslu lisans programlarına kayıt yaptırmış olması gerekiyor.

Bu şartı taşıyan ve YKS başarı sıralamasında açıklanan aralıklarda bulunan öğrenciler, diğer başvuru koşullarını da yerine getirmeleri halinde başarı sıralamalarına göre belirlenen kayıt yardımından yararlanabilecek.

Başvuru Formuna Belediyenin İnternet Sitesinden Ulaşılacak

Adıyaman Belediyesi, YKS Başarı Desteğine ilişkin detaylı bilgi ve başvuru formunu internet sitesi üzerinden erişime açtı.

Öğrenciler başvuru koşulları ve forma ilişkin ayrıntılara Adıyaman Belediyesinin internet sitesinde yer alan YKS Başvuru Formu bölümünden ulaşabilecek.