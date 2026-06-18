Adıyaman Belediyesi Yaz Okulu Kayıtları Devam Ediyor Adıyaman Belediyesi Yaz Okulları için kayıtlar devam ediyor. Yüzme, futbol, basketbol, voleybol, tenis ve çocuk zumba kurslarına başvurular sürüyor.

Adıyaman Belediyesi, çocukların ve gençlerin yaz tatilini daha verimli geçirebilmesi amacıyla Yaz Okulları programını hayata geçiriyor. Sporla iç içe bir yaz dönemi hedefiyle hazırlanan program kapsamında yüzme, futbol, basketbol, voleybol, tenis ve çocuk zumba branşlarında eğitimler verilecek.

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen yaz okulu faaliyetleri, çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra sosyal becerilerini geliştirmeyi ve yaz tatilini daha aktif değerlendirmelerini amaçlıyor. Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan kurslar, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek.

Yaz okulu kapsamında açılacak branşlar arasında yüzme, futbol, basketbol, voleybol, tenis ve çocuk zumba yer alıyor. Kurslara katılmak isteyen öğrenciler için kayıt süreci 16 Haziran 2026 tarihinde başlarken, kayıtlar 26 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek.

Kursların başlangıç tarihi ise 30 Haziran 2026 olarak açıklandı. Eğitimler, Karapınar Mahallesi Petrol Caddesi'nde bulunan Adıyaman Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu tesislerinde gerçekleştirilecek.

Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, 0416 227 02 45 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin destekleriyle düzenlenen yaz okulları programının, yaz tatili boyunca çok sayıda öğrenciye spor yapma imkânı sunması hedefleniyor.