Milyonlarca memur ve emeklisinin gözü kulağı bugün açıklanacak enflasyon rakamlarında.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak. Böylece memur ve emeklisinin maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı 13,13, SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin ise 5 aylık TÜFE oranı 15,26.

Bu ay en düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak.

Tabanın üzerinde maaş alanlar için ise oransal artış uygulanması tahmin ediliyor.

Düzenlemenin kısa sürede TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili 5 Temmuz'da belli olacak enflasyon rakamlarını işaret ederek, "Memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" dedi