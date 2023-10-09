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Şahıslar, işlemleri tamamlanmak üzere Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şahıslar hakkında adli tahkikata başlandı.

Gölbaşı'nda 'Huzur ve Güven' uygulaması

Gölbaşı'nda 'Huzur ve Güven' uygulaması

Yakalanan şahısların, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan arama kaydı ile yurtdışı çıkış yasağı bulunduğu öğrenildi.

Operasyonda, Meriç Nehri kıyısında bir bot içerisinde bulunan 27 FETÖ'cü şahıs yakalandı.

Operasyon, Edirne İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü.

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