Alınan bilgiye göre olay, Kahta ilçesine bağlı Kozağaç köyünün Göllük mezrasında meydana geldi. Kahta- Sincik karayolunun 20'inci kilometresinde yol yapım çalışması esnasında kazı yapılan alanda iş makinesi operatörü insan kemikleri ile karşılaştı. İşçiler durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, yaptığı incelemede Roma dönemine ait oda mezarları olduğunu ve kemiklerin 5 insan iskeleti olduğu belirledi. Ekipler tarafından yapılan incelemede 5 iskeletin Roma dönemine ait 1600 yıllık iskeletler olduğu belirlenirken, jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınan bölge koruma altına alındı.