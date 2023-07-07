6 Şubat’ ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şehir genelinde tahrip olan yollarda Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yol bakım onarım, ve alt üst yapı sorunlarını çözmek için çalışmalarına devam ediyor. Şehri eski görüntüsüne kavuşturmak isteyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç çalışma yapan ekiplere ziyarette bulundu. Ziyarette açıklama yapan Başkan Kılınç: “ 6 Şubat’ta yaşadığımız afet sonrası yollarımızda yapı sorunları ve tahribatlar oluştu. Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personellerimiz alt ve üst yapı sorunlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için çalışmalarına devam ediyorlar. Atatürk Bulvarı orta refüjünde çalışma yapan ekiplerimiz şehir genelinde de çalışmalarına devam edecektir. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Hep birlikte Adıyaman’ ı eski haline kavuşturmayı temenni ediyorum.” şeklinde sözlerini ifade etti.

Fen İşleri Müdürü İsmail Kara ise: “Depremden kaynaklanan bozulma ve çökmeleri ortadan kaldırmak için kent merkezindeki tüm cadde ve sokaklarda; asfaltlama, yama, kaldırım, onarım ve tadilat çalışmalarına devam ederek Başkanımız Süleyman Kılınç’ ın da bu konudaki hassasiyetini göz önünde bulundurup kısa süre içerisinde bozulan tüm yolları onararak vatandaşlarımıza rahat bir ulaşım imkânı sağlayacağız.” şeklinde sözlerini dile getirdi.

Kaynak : PHA