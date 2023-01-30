TÜRK-İŞ aylık olarak yayımladığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın 2023 Ocak ayı raporunu yayımladı.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 8 bin 864 lira 48 kuruş olarak yansıdı.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 28 bin 874 lira 55 kuruşa, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 11 bin 556 lira 56 kuruşa yükseldi.

TÜRK-İŞ, elde edilen gelirin asgari harcamaları karşılamakta yetersiz kaldığını vurguladı.

Hatırlanacağı gibi Konfederasyonun raporuna göre, Ocak 2022'deki açlık sınırı 4 bin 249 TL, yoksulluk sınırı ise 13 bin 843 TL olarak gerçekleşmişti.

Açlık Yoksulluk ile ilgili detaylı rapora ulaşmak için tıklayabilirsiniz.