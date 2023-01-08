2023'ün ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de yapılacak.

EYT ve sözleşmelilere kadro düzenlemesi ile 7'nci Yargı Paketi için meclis çalışma takvimi de Kabine'nin gündeminde olacak.

Toplantıda enflasyonla mücadelede yeni yılda atılacak adımlar da ele alınacak.

SÖZLEŞMELİLERİN KADROYA GEÇİŞİ

Bu arada sözleşmelilere yönelik kadro düzenlemesinde de adım adım sona yaklaşılırken, AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Söz konusu taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecek ve kadroya geçenler, 1 yıl aday memur olacak.

7. YARGI PAKETİ HAZIR

Öte yandan TRT Haber'in aktardığı habere göre, Kabine Toplantısı'nın gündeminde 7'inci yargı paketi de yer alacal. Buna göre, düzenleme ile 'çat kapı' haciz işlemi tarihe karışacak.

Toplantıda ayrıca, enflasyonla mücadeleye ilişkin yol haritası da belirlenecek.

ANKARA (İGFA)