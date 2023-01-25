Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Çalışma ve İşkurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu ve diğer yetkililer yer aldı.

Toplantıda Çalışma ve iş Kurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya tarafından kurumun 2022 yılında yapılan çalışmaları içeren bir sunum yapılarak, 2023 yılı için hazırlanan eğitim planı ile istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik uygulanacak çalışmalar hakkında kurul üyelerini bilgilendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Çuhadar, “2022 yılında toplam 589 Mesleki Eğitim kursu, İşbaşı Eğitim Programı ve Toplum Yararına Programın açıldığını ve bu programlara 2.898’i kadın ve 3.063’ü erkek olmak üzere toplam 5.961 kişi katıldığını belirterek “Bu kurs ve programlar sonucunda 1,389’u kadın ve 1.492’si erkek olmak üzere toplam 2.881 kişi istihdam edilmiştir. Engellilerin kendi işini kurmasına yönelik destek hususunda sunmuş oldukları projeler Kurulca kabul edilmiştir. İşgücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmak ve Meslek liselerimizi daha fonksiyonel hale getirmek amacıyla, İlimiz merkez ve ilçelerindeki Meslek Liselerinde yeni meslek dalları açılmıştır. İşlevini yitiren bölümlerin kapanışı gerçekleştirilmiştir. 2022 yılı içerisinde aktif İşgücü hizmetleri ve Toplum Yararına Programlar kapsamında yapılan toplam ödeme tutarı: 132 Milyon 740 Bin TL olup, işsizlik sigortası kapsamında yapılan 42 Milyon 368 Bin Türk lirası ödeme ile birlikte işsiz vatandaşlarımıza toplam 175 milyon 108 bin lira ödeme yapılmıştır. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararları doğrultusunda 2023 yılında da işgücü ihtiyacının giderilmesine ve istihdamın arttırılmasına yönelik mesleki eğitim faaliyetlerine devam edilecektir” ifadelerini kullandı.