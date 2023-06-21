Düzenlenen değerlendirme toplantısında 2022-2023 eğitim öğretim yılında yapılan akademik başarının artırılması, kültürel ve sportif çalışmalar değerlendirildi.

Kahta Bilim ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Solunda düzenlenen yıl sonu değerlendirme toplantısına İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerimiz Sayın Mehmet Bayram, Mehmet Türk, Sinan Demir ve Merkez ve Köy okul müdürleri katıldı.

Değerlendirme toplantısı, Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurum ve okul müdürlerinin talep ve dileklerinin dinlenmesiyle sona erdi.



Kaynak : PHA