Adıyaman Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında sürdürülen yenileme çalışmaları Karapınar Mahallesi'nde de hız kesmiyor.

Son olarak Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Karapınar Caddesi'nde gerçekleştirilen orta refüj yenileme, ağaç dikme ve aydınlatma direklerinin döşenmesiyle bambaşka bir hal alan caddenin yeni halini çok beğendiklerini söyleyen vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yetkililer ise caddedeki çalışmaların tamamlanması ile Karapınar Caddesi'nin tamamen değişeceğini söyleyerek, Adıyaman'a yakışır hizmetlere devam edeceklerini söylediler.