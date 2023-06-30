Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum – WEF) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve kamuoyunda Yaz Davos’u olarak bilinen Yeni Şampiyonların Yıllık Toplantısı (Annual Meeting of the New Champions) 27-29 Haziran tarihlerinde Çin’in Tianjin şehrinde gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - “Girişimcilik: Küresel Ekonominin İtici Gücü” temasıyla toplanan ve bu yıl 14’üncüsü düzenlenen zirvede, kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademi dünyasından yaklaşık 1.500’e yakın katılımcı hazır bulundu. Dünya ekonomisindeki sorunların, jeopolitik gelişmelerin ve yeşil dönüşüme ilişkin yol haritalarının tartışıldığı toplantılarda, Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cevdet Alemdar, Türk iş dünyasını temsil eden isimler arasında yer aldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen “Orta Koridoru Gelecekten Korunaklı Hale Getirmek” (Making the Middle Corridor Future-Proof) panelinde konuşan Cevdet Alemdar, Doğu, Batı coğrafyaları arasındaki tedarik zincirinin küresel ekonomideki öneminin altını çizerken, Türkiye’nin bu zincirde üstlendiği kritik role dikkat çekti.

“TÜRKİYE’NİN BAŞARISI DÜNYANIN BAŞARISI OLACAKTIR”

Pandeminin de etkisiyle dönüşümü hızlananan küresel tedarik zincirinde, Türkiye’nin başta Avrupa pazarı olmak üzere, dünya ekonomisi için çok daha önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Cevdet Alemdar, “Dünya refahı ve ekonomisi sürdürülebilirlik ve dijitalleşme ile yeni bir düzlemde hızla dönüşüyor. Bu dönüşüm sırasında çeviklik ve müşteriye yakın olmanın önemli her geçen gün artıyor. Böyle bir konjonktürde; Asya ve Avrupa arasındaki stratejik konumu, girişimci yapısı ve güçlü sanayi altyapısıyla, Türkiye dünyada önemli bir rol üstleniyor. Türkiye’nin son dönemde küresel inovasyon endekslerinde ve patent başvuruları gibi girişimcilik göstergelerinde üst sıralara tırmanması, ülkemizde girişimciliğin bir iş kültürü olduğunu ortaya koyuyor. Tüm bunlar, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde yazabileceği yeni başarı hikayesinin de anahtarı. Ben buradaki tüm uluslararası yatırımcılarımızı da bu başarı hikayesinin bir parçası olmaya davet ediyorum. Eminim ki, dünya ile bütünleşmiş bir Türkiye’nin ortaya koyacağı başarılar, ekonomik kazanımların ötesinde insanlık olarak daha yeşil, sürdürülebilir, refahını artırmış, iklim değişikliği ve yapay zekânın getirdiği riskleri çözmüş bir dünyada var olmamıza değerli katkılar sunacaktır. Türkiye’nin sizlerle birlikte başarısı dünyanın başarısına katkı sağlar.” dedi.