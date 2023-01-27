Bakanlık, bu yıl YADES'e 6 milyon 205 bin lira ödenek ayırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşlı nüfus oranı yüzde 10'a yaklaşan Türkiye'de, yaşlılara sunulan hizmetlerin sayısının artırılması ve ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşlılara yönelik hizmetlerin sunumunda kurum bakımı hizmetleri yanında, "evde bakım", "gündüz bakım" gibi koruyucu önleyici alternatif hizmet modelleri de yaygınlaştırılıyor.

Yaşlılar ve yakınlarının öncelikli tercihi olan gündüz bakım ve evde bakım destek hizmetlerinin geliştirilmesi için projeler yürütülüyor.

Bu kapsamda, 2016'da uygulanmaya başlanan ve genel bütçeden aktarılan kaynakla sürdürülen YADES ile yerel dinamikleri harekete geçirerek, yaşlılık alanında farkındalık oluşturmak, yaşlıların ev ortamlarında desteklenmeleri ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amaçlanıyor.

65 yaş üstü kişilerin korunması ve desteklenmesiyle biyo-psiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda gerekli bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasını sağlamak üzere, 7 yılda 39 milyon TL finansman desteği sağlanırken, bu kapsamda 61 projeyle 76 bin 497 hanede 111 bin 559 yaşlıya ulaşıldı.

SON BAŞVURU 26 ŞUBAT

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca YADES için bu yıl 6 milyon 205 bin lira ödenek ayrıldı.

Proje tekliflerinin 26 Şubat’a kadar Valiliklere teslim edilmesi gerektiği duyurulan programla ilgili, Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında belediyelerinin hazırlayacakları ve valiliklerce teklif edilecek projeler için kullandırılacağı kaydedildi.

Belediyelerce hazırlanacak projelerin sürelerinin bir yıl olacağı ve onaylanan projelerin belediyeler tarafından uygulanırken, denetimlerin ise Valilikler aracılığıyla yürütüleceği belirtildi.

Programa başvuracak belediyelerin, hazırlayacakları proje tekliflerini, 26 Şubat saat 17.00'ye kadar valiliklere teslim etmesi gerekiyor.