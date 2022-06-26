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Zabıta ekiplerinin sıkı denetimi devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

26 Haziran 2022 Pazar 13:46
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Zabıta ekiplerinin sıkı denetimi devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Ayrı ekipler halinde şehrin farklı noktalarına odaklanan zabıtalar, önceki gün kaldırımları işgal eden esnaflara uyarı verdi, semt pazarında fiyat ve hijyen denetimi yaptı ve dilencilere yönelik denetimler gerçekleştirdi.  
Denetimler hakkında bilgi veren yetkililer, kaldırımları işgal eden esnafları önce sözlü olarak uyarıyoruz. Çözüm bulunamaması durumunda yazılı ihbarname gönderiyoruz. Yine işgalin devam etmesi halinde gerekli yasal işlemlere başvuruyoruz. Bugünkü denetimlerimiz uyarı niteliğindeydi. Yayaların rahatlıkla kullanabilmesi gereken kaldırımlar birçok noktada esnaflar tarafından işgal edildiği için vatandaşlarımız büyük sıkıntı yaşıyor. Bundan dolayı başlattığımız çalışmalar kapsamında işgale sebep olan esnaflarımıza gerekli uyarıları yaptık. 
Ayrıca duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para toplayan dilencilere göz açtırmıyoruz. Bu manada denetimler yaptık/yapmaya devam edeceğiz. Yine bugün semt pazarındaki esnaflarımızı denetledik. Fiyat ve hijyen manasında titiz bir çalışma yaptık. Daha yaşanabilir bir Adıyaman için gece gündüz durmaksızın denetimlere devam edeceğiz” şeklinde bilgi verdi. 
Vatandaşlar ise denetimlerden ötürü yetkililere teşekkür ederek; “Şehrin birçok noktasında yaşanan kaldırım işgallerinden dolayı büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bundan dolayı yaptığımız şikâyetlere kulak veren belediye yetkililerimize ve ekiplere teşekkür ediyoruz. Belediyemizin kaldırım işgalleriyle ilgili kararlı tutumuna destek veriyoruz.  Öte yandan dilencilere ve esnaflara yönelik devam eden denetimleri de yararlı görüyoruz” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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