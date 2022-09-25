Zabıta ekipleri 3 ton et imha etti - Videolu Haber

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda satışı yapan iş yerlerinin hijyen standartlarını korumasını sağlamak amacıyla denetimlerini hummalı bir şekilde devam ettiriyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede gıda satışı yapan işyerlerine yönelik rutin olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Bahçelievler bölgesindeki bir kasapta denetimde bulundu. Gıda Tarım İlçe Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimlerin de eşlik ettiği denetimde, zabıta ekipleri kaçak kesimi yapılan karkas etlere rastladı. Denetimini kapsamlı şekilde yürüten zabıta ekipleri, kaçak kesim yapıldığı tespit edilen ve kokmuş olduğu belirlenen sakat at ile karkas etlere el koydu. İmha edilmek üzere yaklaşık 3 ton ete el koyan ekipler, işyeri hakkında gerekli cezai işlemleri başlattı. El konulan etler ise araçlara yüklenerek, çöp merkezinde imha edildi.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin ilçe genelinde periyodik olarak devam edeceği kaydedildi.

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