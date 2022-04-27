Yüzlerce çocuk bayramlıklarına kavuştu

Adıyaman Mehmet Kırçalı Kız Kur'an Kursu Hocası Nazlı Pekdaş Yıldırım, yıllar önce Ramazan ayında başlattığı evlere iftar yemeği götürme geleneğinin yanı sıra yetim ve muhtaç çocuklara bayramlık alarak sevindirmeye devam ediyor.

Geçen Ramazan altı yüz çocuk giydirdiklerini belirten Pekdaş, bu yılda altı yüz yirmi çocuk giydirmeyi planladıklarını belirtti.

Pekdaş yaptığı açıklamada, "her yıl yaptığımız gibi bu yıl yine Allah'ın izniyle çocuklarımızı giydirmeye devam ediyoruz. Yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarımızla başladık. Geçen yıl altı yüz çocuğumuzu giydirdik. Bu yıl da ara ara çocuklarımızı giydiriyoruz. Dün yetmiş çocuğumuzu giydirdik. Bugün yine 70 çocuğumuzu giydireceğiz. 280 çocuğumuza giyinmeleri için hediye çeki verdik. Bayrama kadar 620 çocuğumuzu giydireceğiz inşallah. Mehmet Kırçalı Kız Kur'an Kursu'nda öğrencilerimiz ve hayırseverlerin katkısıyla amacımız çocukların bayram neşesini yaşamasıdır. Bizleri haberlerden görüp yardım etmek isteyen yurt dışındaki hayırseverlerimiz de bizlere ulaşarak hayır işlerine katkıda bulunuyor. İnşallah bu işi Allah rızası için hakkıyla yapmaya çalışıyoruz." dedi.