Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç yaptığı açıklamada, Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar'ı Adıyaman'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise ziyarette yaptığı konuşmada, Adıyaman'da olmaktan ve Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'la bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyaret sonunda Başkan Kılınç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar'a Adıyaman ziyareti anısına, Kadın ve Gençlik Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan el işlemeli bakır çaydanlık seti hediye etti.