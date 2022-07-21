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Yeşil alanlarda bakım çalışması

Adıyaman Belediyesine bağlı ekipler, şehir genelindeki yeşil alanlarda başlattıkları budama çalışmalarına devam ediyor.

21 Temmuz 2022 Perşembe 15:46
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Yeşil alanlarda bakım çalışması

Parklar başta olmak üzere şehir genelinde bütün yeşil alanlarda bakım çalışmalarına devam eden Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaçları da tek tek budayıp, otları biçiyor. Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, çalışmalar kapsamında şehir genelindeki tüm yeşil alanlarda bulunan ağaçların ve çimlerin budanıp, biçildiğini dile getirerek, çalışmaların şehrin tüm noktasında devam edeceğini belirtti. Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, yetkililere teşekkür etti., 

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 21.07.2022 17:13
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