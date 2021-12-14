'Yeşil Adıyaman' çalışmaları devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrin birçok noktasında sürdürülen ‘daha yeşil bir Adıyaman’ çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalar kapsamında son olarak 1. ve 3. Çevreyolları'ndaki refüjlerde ağaçlandırma çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 4-5 yaşındaki büyük fidanların alanlara dikildiğini dile getirdi.

Özellikle 1. Çevreyolu'ndaki orta refuje daha yeşil bir Adıyaman sloganıyla tek tip Oya ağacı dikmeye başladıklarını da sözlerine ekleyen yetkililer, "Hedefimiz yemyeşil bir Adıyaman" diye konuştu.

Kaynak: PHA