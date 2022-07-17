Yeni Mahalle'de kaldırım çalışması devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Mahalle'de kaldırım düzenleme çalışması yapıldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, havaların ısınmasıyla birlikte ihtiyaç duyulan noktalarda kaldırım çalışmalarına başladıklarını dile getirerek, "Yeni Mahallede asfaltlaması yapılan sokaklarda kaldırım düzenleme çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve ekibine teşekkür etti.