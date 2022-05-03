Yaralı bulunan dağ keçisi koruma altına alındı

Kırsal alanda yaralı halde bulunan dağ keçisini fark eden köy korucularının ihbarıyla bölgeye Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yaralı yaban keçi alınarak tedavi edilmek üzere koruma altına alındı. Dağ keçisi veteriner hekimlerinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.