Yaralı bulunan dağ keçisi ile kartal koruma altına alındı

Kentte kırsal alanda yaralı bir haftalık dağ keçisi ve yaralı kartal görenler durumu Adıyaman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan yavru dağ keçisi ve kartal tedavilerinin yapılması üzere koruma altına alındı. Ekipler, dağ keçisi ve kartalın tedavilerinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.