Kentte kırsal alanda yaralı bir haftalık dağ keçisi ve yaralı kartal görenler durumu Adıyaman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan yavru dağ keçisi ve kartal tedavilerinin yapılması üzere koruma altına alındı. Ekipler, dağ keçisi ve kartalın tedavilerinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.Kaynak: PHA
Yaralı bulunan dağ keçisi ile kartal koruma altına alındı
Adıyaman'da, kırsal alanda vatandaşların ihbarıyla yaralı halde bulunan yavru dağ keçisi ve kartal koruma altına alındı.
24 Mayıs 2022 Salı 13:44
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