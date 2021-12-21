Yaban hayvanları unutulmadı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Uluğbaba, Akdağ, Hisar, Şengil bölgelerine yem bırakıldı.

Özellikle kar yağışının yoğun olduğu ve dağ keçilerinin yoğun olarak yaşadığı bölgelere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dağ keçileri ve yaban hayvanlar için yem bıraktı.

Ekipler kar yağışının devam ettiği kırsal alanda yaban hayvanların hayatlarının sürdürebilmesi için aralıklarla yem bıraktıklarını belirterek çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini ifade etti.