Yaban hayvanları için yemleme çalışması devam ediyor

Adıyaman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayvanların yaşamlarını sürdürebilmesi için ekipler tarafından aralıksız yemleme çalışması yapılıyor.

Kırsal alanda yaban hayvanların yoğun kar yağışının olduğu bölgelerde yaşamlarını idame ettirebilmesi için Adıyaman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dağ keçileri ve yaban hayvanlar için yemleme çalışmaları devam ederken, ekipler özellikle yoğun kar yağışının devam ettiği alanlara yem bırakıyor. Ekipler yemleme çalışmaların aralıksız olarak sürdürüleceğini söyledi.