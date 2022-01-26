Valilikten yeni kuvvetli kar yağışı uyarısı

Adıyaman Valiliği, Kar yağışıyla birlikte buzlanma başta olmak üzere oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını isteyerek, uyardı.

Adıyaman Valiliği, kar yağışı ve bulanma olabileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Alınan meteorolojik bilgilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği değerlendirildiğinden ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri, Özel Öğretim Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları ve çeşitli kurslar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreşlerde eğitim faaliyetlerine 27 ve 28 Ocak 2022 Perşembe ve Cuma günleri ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile personelde aynı günlerde idari izinli sayılacaktır."