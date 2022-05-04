Valilikten şiddetli yağış uyarısı

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Adıyaman ve ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini belirtilirken vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunarak açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojiden alınan son bilgiye göre, yarın 08:00-20:00 saatleri arasında ilimiz ve çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden vatandaşlarımızın ve çiftçilerimizin sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."