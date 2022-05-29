Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan'ın mutlu günü

Özel bir düğün salonunda düzenlenen düğün törenine, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet Kalkınma Partisi (AK PARTİ) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik ve davetliler katıldı.

Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, hayatını Esra Karaköse’nin nikahını Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç kıyarken nikah şahitliklerini ise, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet Kalkınma Partisi (AK PARTİ) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik yaptı.

Genç çiftlere mutluluklar dileyen Vali Mahmut Çuhadar,"Genç çiftlerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyor, hayatlarını, mutlu bir yuvanın çatısı altında birleştirmeye söz veren çiftimize ebedi sevgi yolunda ömür boyu mutluluklar diliyoruz." Dedi.

Kaynak: PHA