Galeriler Yazarlar
Adıyaman 32
az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.438,84
ALTIN
965,28
DOLAR
16,19
STERLİN
20,56
EURO
17,47

Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan'ın mutlu günü

Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, hayatını Esra Karaköse birleştirerek dünya evine girdi.

29 Mayıs 2022 Pazar 14:49
7 Okunma
Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan'ın mutlu günü

Özel bir düğün salonunda düzenlenen düğün törenine, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet Kalkınma Partisi (AK PARTİ) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik ve davetliler katıldı.
Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, hayatını Esra Karaköse’nin nikahını Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç kıyarken nikah şahitliklerini ise, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet Kalkınma Partisi (AK PARTİ) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik yaptı.
Genç çiftlere mutluluklar dileyen Vali Mahmut Çuhadar,"Genç çiftlerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyor, hayatlarını, mutlu bir yuvanın çatısı altında birleştirmeye söz veren çiftimize ebedi sevgi yolunda ömür boyu mutluluklar diliyoruz." Dedi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 29.05.2022 15:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Kılınç Mahalle ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor
Başkan Kılınç Mahalle ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor
HAK-İŞ'den Mavi Marmara şehitleri anlam programı
HAK-İŞ'den Mavi Marmara şehitleri anlam programı
Emre Yerli dualarla son yolculuğuna uğurlandı - Videolu Haber
Emre Yerli dualarla son yolculuğuna uğurlandı - Videolu Haber
Kadınlar, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için fidan diktiler - Videolu Haber
Kadınlar, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için fidan diktiler - Videolu Haber
Gazeteci Metin Harıkçı'nın acı günü - Videolu Haber
Gazeteci Metin Harıkçı'nın acı günü - Videolu Haber
SANKO Üniversitesi kompozisyon yarışması düzenlendi
SANKO Üniversitesi kompozisyon yarışması düzenlendi
İHH Sudan’da cami inşa etti - Videolu Haber
İHH Sudan’da cami inşa etti - Videolu Haber
Yaralı bulunan dağ keçisi ile kartal koruma altına alındı
Yaralı bulunan dağ keçisi ile kartal koruma altına alındı
Minikler yangın eğitimi aldı
Minikler yangın eğitimi aldı
Çelikhan'da sokak hayvanları aşılama çalışması
Çelikhan'da sokak hayvanları aşılama çalışması
Nesli tükenme tehlikesinde olan akbaba doğaya salındı - Videolu Haber
Nesli tükenme tehlikesinde olan akbaba doğaya salındı - Videolu Haber
Başkan Çelik: Koyun keçi süt üretiminde yüzde 9,5 arttı
Başkan Çelik: Koyun keçi süt üretiminde yüzde 9,5 arttı
Kore Gazisi Ramazan Yurt’a son görev
Kore Gazisi Ramazan Yurt’a son görev
Adıyaman'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Adıyaman'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Hayvan dostu Adıyaman Belediyesi yılın ilk çeyreğinde rekor kırdı
Hayvan dostu Adıyaman Belediyesi yılın ilk çeyreğinde rekor kırdı
Başkan Kılınç, Asfalt çalışmalarını yerinde inceliyor
Başkan Kılınç, Asfalt çalışmalarını yerinde inceliyor
Adıyaman'da kötü koku ve hastalık tehdidine izin verilmiyor
Adıyaman'da kötü koku ve hastalık tehdidine izin verilmiyor
Tüp Bebek Nedir? Tüp Bebek Kimlere Yapılır?
Tüp Bebek Nedir? Tüp Bebek Kimlere Yapılır?
Konukoğlu: İşi bilmek tek başına yeterli olmuyor önemli olan iyi yönetmektir
Konukoğlu: İşi bilmek tek başına yeterli olmuyor önemli olan iyi yönetmektir
Başkan Kılınç: İhtiyaç duyulan yatırımları yapmaya devam edeceğiz
Başkan Kılınç: İhtiyaç duyulan yatırımları yapmaya devam edeceğiz
Çiftçilere 34 süt sağım makinesi ile 4 süt soğutma tankı dağıtıldı - Videolu Haber
Çiftçilere 34 süt sağım makinesi ile 4 süt soğutma tankı dağıtıldı - Videolu Haber
Küresel Isınma Kurultayı’nın 17’ncisi İzmir’de yapıldı
Küresel Isınma Kurultayı’nın 17’ncisi İzmir’de yapıldı
Adıyaman'da özel harekat polisi toprağa verildi - Videolu Haber
Adıyaman'da özel harekat polisi toprağa verildi - Videolu Haber
Bayraktar: Pandemi, kuraklık, savaş nedeniyle gıda krizleri ve kıtlık başladı - Videolu Haber
Bayraktar: Pandemi, kuraklık, savaş nedeniyle gıda krizleri ve kıtlık başladı - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bahar şenliği coşkusu - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bahar şenliği coşkusu - Videolu Haber
Yaralı yavru dağ keçileri tedaviye alındı - Videolu Haber
Yaralı yavru dağ keçileri tedaviye alındı - Videolu Haber
Trafik polislerden kazada yaralanan vatandaşa ziyaret
Trafik polislerden kazada yaralanan vatandaşa ziyaret
Başkan Işık: Engelleri birlikte kaldıralım
Başkan Işık: Engelleri birlikte kaldıralım
Başkan Bilgiç’ten Engelliler Haftası Mesajı
Başkan Bilgiç’ten Engelliler Haftası Mesajı
Başkan Kılınç'tan 'Engelliler Haftası' mesajı
Başkan Kılınç'tan 'Engelliler Haftası' mesajı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim