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Vali Mahmut Çuhadar’dan Cem Evlerine ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İslam tarihi açısından bir milat ve insanlık açısından büyük manalar ihtiva eden ve bugün başlayan Muharremi Şerif ayı dolayısıyla Yenimahalle Cem Evi ile Yunus Emre Cem Evini ziyaret etti.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 18:42
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Vali Mahmut Çuhadar’dan Cem Evlerine ziyaret

Vali Mahmut Çuhadar’a İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Demircan eşlik etti.
İlk olarak Yeni Mahalle Cem Evini ziyaret ederek burada Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Ali Rıza Tanrıverdi ve alevi vatandaşlarımızla bir araya gelen Vali Mahmut Çuhadar, alevi vatandaşlarımızla sohbet ederek Muharrem ayını tebrik edip tutulan oruçların kabul olması dileğinde bulundu.
Vali Mahmut Çuhadar, daha sonra Yunus Emre Cem Evini ziyaret ederek, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Adıyaman Şube Başkanı Yusuf Arslan ve alevi vatandaşlarımızla bir araya gelerek sohbet etti. 
Muharrem ayı dolayısıyla tutulan oruçların kabul olması dileğinde bulunan Vali Mahmut Çuhadar, "Bilindiği gibi bugün Muharrem ayı başlıyor. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı, birçok peygamberin hayatında önemli hadiselerin cereyan ettiği kutlu bir aydır. Bu ay, bizlere elim ve tüm canların yüreklerini parçalayan Kerbela faciasını ve en sevgiliye en sevgili olmuş İmam Hüseyin Efendimizin onurlu kıyam ve şahadetini hatırlatmaktadır. Sevgili Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin Efendimizle birlikte çoğu Ehl-i Beyt’ten 72 Müslümanın hakikat, hürriyet, izzet ve mukaddesat uğruna şehit olduğu Kerbela, tüm İslam aleminde olduğu gibi hepimizin derin ve ortak acısıdır. Kerbela, bizlere büyük bir ders vermenin yanında birlik ve beraberliğimizin ehemmiyetini, sarsılmaz gücünü bir kez daha hatırlatmaktadır. Anadolu insanını her rengiyle her yönüyle seviyoruz. Hepimiz aynı ailenin fertleri, aynı ağacın dallarıyız. Bu mübarek ayın, hem Müslümanlar arasında, hem de tüm insanlar arasında, barışa, huzura, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum.  Bu mübarek ayda tuttuğunuz oruçları Allah kabul eylesin. Rabbim birlik ve beraberliğimizi devletimizin ve milletimizin üstünlüğünü, sizlerin dostluğunu ve komşuluğunu daim eylesin" dedi.
Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Ali Rıza Tanrıverdi ve Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Adıyaman Şube Başkanı Yusuf Arslan ise Vali Mahmut Çuhadar’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

 

Kaynak: PHA
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