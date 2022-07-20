Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman'daki baraj çalışmalarını değerlendirdi

Tarım alanları için sulama projelerinin hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Mahmut Çuhadar,"Tarım denildiğinde aklıma yapılması gereken sulamalar, toprağımızın su ile buluşması gerekiyor. Bunun içinde ciddi yol alınmış durumda Adıyamanlı vatandaşlarımız bununla ilgili büyük beklentiler içerisindeler. Adıyaman’ın Atatürk Barajına önemli ölçüde toprakları verimli özelikle Fırat’ın kenarı Samsat ve Kahta’nın verimli arazileri tabi çok büyük projelerimiz devam ediyor. Çetintepe Barajı sadece 230 bin dönüm arazi sulayacak, Besni ovası ve Kızılin ovasının tamamını sulayacak sadece Adıyaman’da değil, Kahramanmaraş’ın bir bölümünü de sulayacak o kadar büyük bir proje dolgu inşaatı tamamlanmak üzere sulama hatları işi devam edecek. Bundan sonra Çetintepe barajından sonra Gömükan Barajında ciddi bir çalışma devam ediyor. Onunda bir iki yıl içerisinde tamamlanacağına inanıyoruz. Koçali Barajında 187 bin dönüm arazi sulayacak merkez ve Samsat’ın bir bölümü dahil Koçali'de süren bir çalışma var. Delegasyon Küme Evleri sulama kanallarının da ihalesi yapıldı. Koçali Barajındaki çalışmalar eş zamanlı devam ediyor. Barajdan sulama kanalarına gelecek su arazi kanallarından geçecek tabi ki; siyasilerimizin ciddi destek ve katkıları ile son bir Cumhurbaşkanlığımızın kararnamesi ile TOKİ tarafından yapılmasının önü açıldı. Koçali, Gömükan ve bebek yapılacak olan projelerinin finansmanları halledildi. Büyük Çayda ise bir çalışmamız var onunda ihalesi yapıldı. Adıyaman’da olmazsa olmaz Koçali finansman sorunun halledilmesiyle büyük bir iğime kazanacak ve bir iki yıl içerisinde bitecek."dedi.